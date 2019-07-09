Президент Украины Владимир Зеленский утвердил меры по улучшению доступа к мобильному интернету.

Соответствующий указ №497/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Утвердить мероприятия по улучшению доступа к мобильному Интернету», - говорится в документе.

Отмечается, что указанные меры приняты «с целью обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений, предоставления широкополосного доступа к Интернету, получения повсеместно гражданами Украины преимуществ и возможностей цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии».

Глава государства также поручил Кабинету Министров во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить осуществление мероприятий по улучшению доступа к мобильному Интернету, утвержденных этим указом, и ежемесячное информирование Президента о состоянии их выполнения.