также в разделеПолитика
Назван новый посол ЕС в Украине 16
Семочко и Беззубенко: сотрудников спецслужб подозревают в захвате госпредприятий 38
Парада на День Независимости не будет – деньги направят военным 23
Без «писем счастья» и «серых» схем: Зеленский подписал указ о таможне 41
Russland.news: Медведчук раскритиковал Зеленского за нежелание урегулировать конфликт на Донбассе 18
«Украина не готова»: В Кремле прокомментировали отмену скандального телемоста 22
Зеленский вернул Безсмертного в ТКГ 35
Североатлантический совет НАТО отложил визит в Украину 26
Медведчук: Возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс — первоочередная задача президента 60
Разумков: Пока Крым и Донбасс оккупированы, я буду говорить на русском 50
У Гройсмана ответили на обвинения Климпуш-Цинцадзе 54
Зеленский и Трамп могут встретиться в конце лета 41
Лукашенко ответил на идею Зеленского о переговорах по Донбассу 120
Медведчук: Я сторонник восстановления экономических отношений с Россией 28
Зеленский установил боевикам дедлайн по мосту в Станице Луганской 197
Президент предлагает сосредоточить ВАКС исключительно на топ-коррупции 33
Климпуш-Цинцадзе: Из списка участников саммита меня вычеркнул Гройсман 43
Туск – украинцам: В моих глазах вы все – герои 25

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил меры по улучшению доступа к мобильному интернету.

Соответствующий указ №497/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Утвердить мероприятия по улучшению доступа к мобильному Интернету», - говорится в документе.

Отмечается, что указанные меры приняты «с целью обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений, предоставления широкополосного доступа к Интернету, получения повсеместно гражданами Украины преимуществ и возможностей цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии».

Глава государства также поручил Кабинету Министров во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить осуществление мероприятий по улучшению доступа к мобильному Интернету, утвержденных этим указом, и ежемесячное информирование Президента о состоянии их выполнения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги