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Европейский суд приказал Бельгии выплачивать штраф в размере 5000 евро в день до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.

Об этом решении суд сообщил 8 июля, передает Европейская правда,

В 2014 году Европейский парламент и Совет ЕС приняли директиву, направленную ​​на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи. Директива устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры. Государства-члены должны были внедрить директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года.

За неспособность Брюсселя сделать это Европейская комиссия подала в суд на Бельгию два года назад.

Еврокомиссия сначала хотела взимать из Бельгии суточный штраф в размере 54 639 евро, но впоследствии сократила свое требование.

Своим решением суд постановил, что Бельгия не выполнила обязательства по директиве.

«Суд, оценив серьезность и продолжительность нарушения, обязывает Бельгию выплатить комиссии, начиная с даты вынесения решения и пока это государство-член не прекратит нарушения, ежедневный штраф в размере 5000 евро», - говорится в решении.
ForUm

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