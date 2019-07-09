Офис президента запустил официальный канал в Telegram. Об этом сообщается на странице в Facebook ОП.

«Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости наиболее удобным для вас образом», - отмечается в сообщении.

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Официальные каналы ОПУ, помимо Facebook, также присутствуют на таких ресурсах как Twitter и YouTube.

Напомним, в конце июня Зеленский создал Офис президента, реорганизовав Администрацию президента и сократив численность ее сотрудников.