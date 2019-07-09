Правоохранительные органы расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом «Центр управления промышленностью» у предприятия, аффилированного с ее экс-руководителем. Соответствующие факты выявлены при проверке филиала департаментом экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця», сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышена его стоимость более чем на 7 млн ​​грн. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн грн было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Оперативное сопровождение уголовного производства осуществляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.