В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины презентовали пособие «АБВ ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)».

«Потребность в создании пособия возникла в связи с тем, что информационное поле и медийное пространство в Украине перенасыщено различными, порой, диаметрально противоположными понятиями, мыслями и оценками. Дискуссии о тех или иных терминах продолжаются до сих пор. Это затрудняет понимание ситуации - как внутри страны, так и за ее пределами, а также создает благоприятные условия для вражеских информационных воздействий»,- сообщила пресс-служба ведомства.

«МВОТ решило инициировать разработку пособия в помощь в работе как журналистов, общественных деятелей, так и государственных служащих и политиков. Украина исповедует европейские ценности, поэтому авторы пособия ориентировались на международное гуманитарное право, основанное на уважении к человеку», - заявил министр Вадим Черныш.

Пособие содержит разъяснения терминологической базы международного гуманитарного права, но также в него включена и новая терминология по вооруженному конфликту и российской военной агрессии. Важно отметить, что изложенная в пособии терминология опирается на украинское законодательство, сформированное уже после 2014-го года, и Международное гуманитарное право.