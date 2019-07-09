С приходом на должность начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований Сергея Кизя работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

Об этом в эфире программы «Сейчас уже» сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадське.

«Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно», - отметил Горбатюк.

Он также пояснил, что в полномочия Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций по ним.

«Именно с приходом на должность начальника Департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не была отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства», - подчеркнул Горбатюк.

Напомним, в июне ГПУ планировала реорганизовать управление спецрасследований, которое занимается делами Майдана, и впоследствии отменила соответствующее распоряжение. Это ставит под угрозу все расследование дел Майдана.