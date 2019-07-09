также в разделеОбщество
Офис президента запустил Telegram-канал 9
Российские пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко 8
ГБР проводит обыски на волынской таможне 15
СМИ: «Мотор Сич» поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО 76
Суд признал противоправным решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта 31
Экс-чиновника Укрзализныци разоблачили на присвоении 7 миллионов 13
Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку 28
СМИ узнали, за какого министра взялись НАБУ и САП 58
САП согласовала подозрение одному из министров 58
Дело Труханова: Суд признал недопустимым одно из главных доказательств 78
8 июля. Картина дня 59
В ОБСЕ одобрили проект резолюции против «Северного потока-2» 62
По итогам саммита Украина-ЕС подписано 5 соглашений 60
СНБО провел заседание из-за телемоста с РФ 93
Депутат РФ заявила, что видела обстрелы Донбасса украинскими военными из космоса 132
МОН разъяснило, должна ли школа ставить печать на документе об образовании 67
Укрзализныця планирует перевозить почту 203
Вышел трейлер украинского фильма «Иловайск» 55

С приходом на должность начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины по организации и процессуальному руководству досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований Сергея Кизя работа по расследованию дел Майдана в регионах была заблокирована.

Об этом в эфире программы «Сейчас уже» сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает Громадське.

«Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно», - отметил Горбатюк.

Он также пояснил, что в полномочия Департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставление рекомендаций по ним.

«Именно с приходом на должность начальника Департамента того же Кизя, уже фактически в течение последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где были закрыты уголовные производства в областях, не была отменено, никакие рекомендации по расследованию этих уголовных производств не были выполнены и сейчас, в последнее время, нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства», - подчеркнул Горбатюк.

Напомним, в июне ГПУ планировала реорганизовать управление спецрасследований, которое занимается делами Майдана, и впоследствии отменила соответствующее распоряжение. Это ставит под угрозу все расследование дел Майдана.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
15
Теги