Представители команды президента Владимира Зеленского на текущей неделе посетят Вашингтон для совместной с посольством Украины в США подготовки встречи главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом, сообщил посол Украины Валерий Чалый.

«Мы работаем над этим. На этой неделе приедут представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев», - рассказал дипломат в эфире «Голоса Америки».

На уточняющий вопрос он ответил, что «в августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен».

При этом Чалый опроверг предположение, звучавшие в последнее время в Украине о том, что США ждут, а президент «не едет, потому что не может найти времени».

«Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни Соединенным Штатам не нужна просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой будет содержание», - заявил дипломат.

Он отметил, что украинское посольство проводит интенсивную работу по подготовке содержания встречи двух президентов.

Напомним, Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования.