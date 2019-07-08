Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса», - приводит его слова пресс-служба Посольства США.

Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора, подчеркнул дипломат.