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Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования, сообщил  временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса», - приводит его слова пресс-служба Посольства США.

Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора, подчеркнул дипломат.
ForUm

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