Накануне Объединительного собора в прошлом году патриарху тогдашней УПЦ КП Филарету врачи порекомендовали принимать препараты, после которых он резко начал терять трудоспособность.

Об этом в интервью Укринформу сказал пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.

«Октябрь-ноябрь-декабрь (в прошлом году, - ред.) - очень важно было сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля», - рассказал владыка Евстратий.

Он также сообщил, что в очень короткий промежуток времени резко ухудшилось состояние здоровья патриарха. Исследуя его состояние, Зоря обнаружил новый препарат, который Филарету посоветовали принимать.

«На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в Укринформе, проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму», - отметил владыка Евстратий.

На уточняющий вопрос, контролировал ли сам владыка Евстратий то, что принимает патриарх Филарет, тот ответил: «К медицинской части я никогда не имел никакого отношения. У патриарха есть его племянница, которая по специальности врач. Есть врачи, которые сопровождают его многие годы».

По мнению архиепископа, мощные силы, которые и своими, и чужими руками, работали против единства Киевского патриархата, пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию.

20 июня так называемый поместный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата постановил восстановить существование ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины. В постановлении «собора» также говорится, что патриархия оставляет за собой все средства и имущество ликвидированной церкви.

24 июня ПЦУ провела собственный Синод, на котором церковь подчинила себе все монастыри УПЦ Киевского патриархата.

Также члены Синода решили, что Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, однако оставили его в составе епископата.

Ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.

24 мая члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля митрополита Епифания.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы Украинской православной церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января 2019 года.