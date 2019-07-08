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В Ирпене неизвестные обокрали дом адвоката Надежды Савченко - Александра Шадрина. Об этом он заявил на своей странице в Facebook. 

Шадрин сообщил, что злоумышленники пробрались в его дом около 3:45 и вынести 2 сумки с техникой и документами. 

«Примерно в 3:45 ночью залезли в дом в Ирпене, вынесли 2 сумки с техникой и документами. Граждане воры, просьба вернуть. По остальным эпизодам сделаю скидку», - написал он. 

В комментариях он  уточнил, что среди украденного оказались дорогой ноутбук, планшет, флешки и документы. Воры украли у него решение КСУ и другие электронные материалы дел. 
ForUm

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