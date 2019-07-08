Предложенная Россией резолюция «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» не была одобрена в Комитете по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает Интерфакс.

«Литва и Украина в агрессивной форме раскритиковали наш проект, манипулируя фактами и уводя обсуждение от содержания резолюции. Именно в этих странах мы и наблюдаем обеление пособников нацизма, и попытку сделать военных преступников героями национально-освободительных движений», - заявил автор проекта Артем Туров на своей странице в Facebook.

По его словам, проект предполагал активное противодействие героизации в любой форме нацистского движения, включая бывших членов организации «Ваффен СС», а также осквернению памятников борцам с нацизмом.

Зампред Госдумы, глава российской делегации Петр Толстой написал в Facebook, что «европейцы фактически высказываются в поддержку происходящего».

«ПА ОБСЕ отвергает очевидные факты, закрывая глаза на возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, тем самым поддерживая и одобряя марши СС, воспевание пособников фашизма, акты вандализма в отношении памятников освободителям Европы. Украинские неонацисты сегодня ликуют», - сказал он.

Между тем в приведенном «Парламентской газетой» комментарии Толстой предположил, что делегаты проголосовали против резолюции, не читая ее. Он также подчеркнул, что, принимая «никому не нужные и ничего не способные изменить» резолюции Грузии и Украины, ПА ОБСЕ становится площадкой для русофобии.

Ранее в воскресенье стало известно, что комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Автор документа - грузинский парламентарий Софио Кацарава.