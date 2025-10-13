﻿
Свiт

Районний суд в Освенцимі покарає двох албанських туристів за пропаганду нацизму

Районний суд в Освенцимі покарає двох албанських туристів за пропаганду нацизму

Двох туристів із Албанії звинуватили у пропаганді нацизму. Молодих 23-річних чоловіків було затримано в колишньому німецькому концентраційному таборі смерті Аушвіц II-Біркенау, інформує Польське радіо.

За даними поліції Освенцима, чоловіки віддавали нацистське вітання біля сторожових веж, які є символом Голокосту. Їхню поведінку бачив інший турист, який негайно повідомив охоронця музею. Охоронці затримали іноземців і передали їх поліції. Речник поліції Освенцима, старший сержант Малґожата Юрецька, підтвердила, що зібрано докази того, що албанці віддавали нацистське вітання.

За це правопорушення цим чоловікам загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років. Розмір покарання визначить районний суд в Освенцимі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаАлбаніятуристинацизмОсвенцимпропаганда нацизму
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп заявив про офіційне завершення війни в Газі
Свiт 13.10.2025 13:53:01
Трамп заявив про офіційне завершення війни в Газі
Читати
Масштабне свято української культури відбудеться 25 жовтня у Дженовічах: деталі "Україніади"
Культура 13.10.2025 13:31:23
Масштабне свято української культури відбудеться 25 жовтня у Дженовічах: деталі "Україніади"
Читати
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: є загиблі та поранені
Війна 13.10.2025 13:14:11
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: є загиблі та поранені
Читати

Популярнi статтi