Районний суд в Освенцимі покарає двох албанських туристів за пропаганду нацизму

Двох туристів із Албанії звинуватили у пропаганді нацизму. Молодих 23-річних чоловіків було затримано в колишньому німецькому концентраційному таборі смерті Аушвіц II-Біркенау, інформує Польське радіо.

За даними поліції Освенцима, чоловіки віддавали нацистське вітання біля сторожових веж, які є символом Голокосту. Їхню поведінку бачив інший турист, який негайно повідомив охоронця музею. Охоронці затримали іноземців і передали їх поліції. Речник поліції Освенцима, старший сержант Малґожата Юрецька, підтвердила, що зібрано докази того, що албанці віддавали нацистське вітання.

За це правопорушення цим чоловікам загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років. Розмір покарання визначить районний суд в Освенцимі.