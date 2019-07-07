Министр обороны Степан Полторак в День ВМС встретилсяс канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, Полторак провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады Toronto.

Судно принимает участие в ежегодных международных военно-морских учениях Си Бриз -2019.

Глава Минобороны выразил благодарность канадской стороне за последовательную поддержку Украины в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Он подчеркнул важность и эффективности тренировочной миссии UNIFIER для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО», — говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.