также в разделеВыборы
«Партии пенсионеров» не удалось снять Саакашвили с выборов 40
Кандидата от «Слуги народа» внесли в базу Миротворца 29
ЦИК сняла Кузьмина с выборов 44
Верховный суд запретил одиозному нардепу баллотироваться в Раду 55
Конфликт с нардепом: Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон 71
ЦИК: Из-за новой жеребьевки будет сорвана печать бюллетеней 36
«Радикалы» Гайдукевич и Примаков устроили наркотический беспредел на 208 округе на Черниговщине 55
На выборах в ВР не будут создавать спецучастки для военных 25
У Зеленского считают, что выборы в Раду находятся под угрозой срыва 43
ЦИК отменила регистрацию еще 8 кандидатов в нардепы 80
Суд постановил провести пережеребьевку партий 51
Более 60% украинцев собираются голосовать на выборах в ВР 20
В ЦИК не исключают отмену регистрации еще ряда кандидатов в нардепы 23
МИД: Украина не обязана приглашать на выборы делегацию ПАСЕ 55
ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы 70
В ЦИК считают письмо Авакова основанием для отмены регистрации Клюева 61
Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине 58
Президент ПАСЕ: Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи на выборы 43

Партия Слуга народа подала в Кассационный суд жалобу на решение суда о проведении повторной жеребьевки партий за место в бюллетене.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook. 

«Политическая партия Слуга Народу подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке. Только так мы можем защитить права избирателей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изменения номеров в списке бюллетеня могут принести негативные последствия, в частности: 

«Искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях. Невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможности проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019. Безрезультатные и безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий»

Напомним, кандидата от «Слуги народа» внесли в базу Миротворца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги