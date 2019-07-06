Партия Слуга народа подала в Кассационный суд жалобу на решение суда о проведении повторной жеребьевки партий за место в бюллетене.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook.

«Политическая партия Слуга Народу подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке. Только так мы можем защитить права избирателей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, изменения номеров в списке бюллетеня могут принести негативные последствия, в частности:

«Искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях. Невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможности проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019. Безрезультатные и безвозвратные расходы средств Государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий»

Напомним, кандидата от «Слуги народа» внесли в базу Миротворца.