Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по 169 округу Харькова на выборах в Верховную Раду Александр Куницкий внесен в базу Миротворца.

На сайте отмечается, что основанием для внесения в список стало нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами.

Также указано, что Куницкий в 2015 году был депортирован из Украины за нарушение пограничного режима.

Центр Миротворец призвал правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении Александром Куницким осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных нарушений.