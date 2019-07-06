В ближайшие сутки погоду в Украине определит влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью осадков не ожидается, а утром и днем в западных, северных и центральных областях пройдет кратковременный дождь с грозой. На Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, во время гроз местами шквалы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 13−19°, днём 24−29°, в южной части местами 30−33°.

В Киеве днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью 15−17°, днём 26−28°.

В понедельник, 8 июля, ождаются грозовые дожди, днем в центральных, южных и Харьковской областях местами значительные дожди. В большинстве западных и северных областей — без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 10−15°, на остальной территории 14−19°; днем 20−25°, на юге и востоке местами 26−29°.

В Киеве ночью пройдет кратковременный дождь, днем будет сухо. Температура воздуха ночью 15−17°, днем 22−24°.