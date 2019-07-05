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На борту иранского нафтотанкера Grace 1, который направлялся в Сирию и был задержан в четверг возле Гибралтара, есть украинцы.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя властей Гибралтара, передает Европейская правда.

Экипаж танкера находится все время на борту и в основном состоит из индейцев, однако там также есть пакистанцы и украинцы.

Вместе с тем он не уточнил количество украинцев.

Супертанкер Grace 1 задержали рано утром в четверг полицейские и таможенные органы Гибралтара при поддержке отряда британских морских пехотинцев, что является драматическим шагом, который может обострить конфронтацию между Западом и Ираном.

Grace 1 перевозил нефть из Ирана в Сирию. Это первый случай, когда европейские власти захватили танкер за якобы нарушение санкций против Сирии, которые действуют с 2011 года.

Испания заявила, что Гибралтар задержал Grace 1 после запроса Соединенных Штатов к Великобритании.

Командир иранской революционной гвардии пригрозил в пятницу захватить британский корабль в ответ на задержание иранского супертанкера.
ForUm

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