Верховный Суд подтвердил свое решение о правомерности отказа ЦИК в регистрации кандидата в народные депутаты Александра Онищенко. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Истец просил отменить постановление ЦИК, которым ему отказано в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 и обязать ЦИК зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

ЦИК отказала в регистрации, в частности, потому, что истец нарушил требования Конституции Украины относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

«Свое пребывание за пределами Украины истец пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину», - сообщили в суде.

Напомним, Верховный Суд уже рассматривал аналогичное дело по иску Онищенко и в своем решении от 25 июня 2019 по делу №855/152/19 отказал в удовлетворении исковых требований.

Истец повторно обратился в суд с указанными исковыми требованиями, предоставив дополнительные доказательства.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Верховный Суд считает, что обжалуемое решение суда первой инстанции законно и обоснованно.

Верховный суд отметил, что истцом не опровергнуты выводы суда первой инстанции о пребывании его за пределами Украины в течение пяти лет, что не соответствует требованиям порядка выдвижения кандидата в народные депутаты Украины, предусмотренных Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины».

Верховный Суд, в частности, отклонил ссылки истца на решение правления общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины» и протоколы заседаний правления этой организации, поскольку в понимании статьи 37 Закона Украины «О физической культуре и спорте» они не являются документами, подтверждающими его статус в качестве участника официальной делегации национальной сборной команды по конному спорту для участия в конкретных соревнованиях.

Суд также отклонил ссылку истца о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты и отметил, что то обстоятельство, что истец из-за конфликта политических взглядов был вынужден покинуть Украину и просить в другой стране международной защиты по экономическим мотивам не может быть признано уважительным основанием его выезда за границу и не является смягчающим обстоятельством, поскольку свидетельствует о наличии у него конфликта именно с государством. Указанное обстоятельство само по себе уже свидетельствует о невозможности регистрации такого лица кандидатом и определено в Законе Украины «О выборах народных депутатов Украины» как основание для отмены такой регистрации.