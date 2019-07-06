также в разделеЭкономика
Счетная палата начала проверку в Нафтогазе 19
Следующий перерасчет пенсий запланирован с 1 марта 2020 года 32
Английский суд по иску Нафтогаза «заморозил» дивиденды Nord Stream Газпрому 70
За полгода дефицит госбюджета составил почти 7 миллиардов 48
Нафтогаз: Подготовка к прекращению транзита газа находится под угрозой 226
Крупные сети АЗС продолжают снижать цены 40
Приватбанк одержал очередную победу в споре с бывшими владельцами 42
Доллар на межбанке обвалился ниже психологической отметки 89
На украинских АЗС подешевело топливо 46
Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов 21
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 41
Укрэнерго: Новому рынку электроэнергии грозит коллапс 247
НБУ существенно увеличил число системно важных банков 60
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса 50
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна 45
Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС 41
У Медведчука заявили, что новая власть продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» 167
В Украине прекратила действовать формула «Роттердам+» 132

По состоянию на 1 июля 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20 638,9 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они выросли на 6,4% благодаря прежде всего размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По данным НБУ, международные резервы выросли благодаря поступлениям от размещения облигаций внешнего и внутреннего займа и благоприятному курсу валют.

«В июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1 612,4 млн долларов США. В частности, от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долларов и 148 млн евро», - отмечается в сообщении.

Данные о международных резервах и ликвидность в иностранной валюте составляются и распространяются ежемесячно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
17
Теги