По состоянию на 1 июля 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 20 638,9 млн долл. США (в эквиваленте). В июне они выросли на 6,4% благодаря прежде всего размещению правительством еврооблигаций и покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке, сообщает пресс-служба регулятора.

По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

По данным НБУ, международные резервы выросли благодаря поступлениям от размещения облигаций внешнего и внутреннего займа и благоприятному курсу валют.

«В июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили 1 612,4 млн долларов США. В частности, от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ – 325,8 млн долларов и 148 млн евро», - отмечается в сообщении.

Данные о международных резервах и ликвидность в иностранной валюте составляются и распространяются ежемесячно.