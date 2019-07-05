Счетная палата начала проверку в НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пацкан.

«Счетная палата начала контрольное мероприятие по «Нафтогазу», а именно аудит эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе, которые имеют финансовые последствия для государственного бюджета», 0 написал он в Facebook.

Пацкан добавил, что заявил об этом сегодня на заседании правительства и отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов.

«Если нет - будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе. Ведь в июне премьер-министр сам обратился в Счетную палату и другие органы по проверке формирования цены на газ, в связи с повышением цен для населения. Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов по многим вопросам в этой сфере», - резюмировал он.