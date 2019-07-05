Следователи теруправления ГБР начали досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Процессуальное руководство осуществляется Генпрокуратурой Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия для надлежащей фиксации совершенного правонарушения.