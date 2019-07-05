также в разделеПолитика
Зеленский поставил задачи новому главе Донетчины 21
СМИ сообщают о назревшем конфликте в команде Зеленского 28
«Билет на войну»: Кабмин назначил Нефедова главой таможни 66
«Синьхуа» отметило ключевую роль Медведчука в освобождении украинцев 14
Оливер Стоун представил на фестивале в Таормине фильм «Нерассказанная история Украины» с Медведчуком и Марченко в главных ролях 31
Президент сменил главу Донецкой ОГА 35
Медведчук о фильме Стоуна: Он покажет, насколько важен мир 30
Парубий: Зеленский не сможет ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте 99
Медведчук рассказал, как Украине избежать энергетического апокалипсиса 49
Минюст: Новая Рада может изменить решение по украинской делегации в ПАСЕ 20
МИД вызвал «на беседу» венгерского посла из-за высказываний Сийярто 30
СМИ РФ: Кернес и Труханов – бывшие бандиты, которых прикормил Коломойский 82
У Медведчука заявили, что Зеленский ничего не сделал для освобождения украинских моряков 27
Эксперт: Зеленский должен благодарить Медведчука, который самостоятельно освобождает пленных 98
СМИ: КСУ до выборов не будет принимать решение по закону о люстрации 20
Коломойский о влиянии на Зеленского: Я не его душеприказчик и не кукольщик 37
Путин назвал условие переговоров с Зеленским 83
Богдан: За протестами против Клюева и Шария стоит Порошенко 64

Спикер парламента Андрей Парубий рекомендует провести внеочередное пленарное заседание Рады 11 июля. Он сказал об этом во время итоговой пресс-конференции в пятницу, сообщает пресс-служба парламента.

По словам спикера, внеочередное заседание можно провести в промежутке между утренним и вечерним пленарным заседанием – с 14:00 до 16:00  и рассмотреть необходимые законопроекты.

Парубий пояснил, что предлагает для внеочередного заседания четверг, поскольку именно в этот день в зале заседаний Верховной Рады присутствует наибольшее количество народных депутатов.

«Насколько я понимаю, основная концентрация будет 11 июля. Поэтому я посоветовал инициаторам внеочередной сессии проводить ее в четверг», - сказал он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
5694 грн.
20
Теги