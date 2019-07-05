Спикер парламента Андрей Парубий рекомендует провести внеочередное пленарное заседание Рады 11 июля. Он сказал об этом во время итоговой пресс-конференции в пятницу, сообщает пресс-служба парламента.

По словам спикера, внеочередное заседание можно провести в промежутке между утренним и вечерним пленарным заседанием – с 14:00 до 16:00 и рассмотреть необходимые законопроекты.

Парубий пояснил, что предлагает для внеочередного заседания четверг, поскольку именно в этот день в зале заседаний Верховной Рады присутствует наибольшее количество народных депутатов.

«Насколько я понимаю, основная концентрация будет 11 июля. Поэтому я посоветовал инициаторам внеочередной сессии проводить ее в четверг», - сказал он.