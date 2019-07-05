Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве требует отключить от энергоснабжения главный офис ГП «НЭК «Укрэнерго», а также опечатать и запретить доступ сотрудников компании в здание. Иск с такими требованиями поступил в киевский Окружной административный суд 26 июня, сообщает пресс-служба компании.

Требования Госслужбы основываются на перечне нарушений пожарной безопасности, которые были определены после последней внеплановой проверки компании 15 мая. В иске ГосЧС указано, что нарушения якобы свидетельствуют об отсутствии в компании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них.

«Укрэнерго со всей ответственностью заявляет, что ни одно из приведенных после проверки ГосЧС требований не является таким, которое нельзя устранить. Еще в июле прошлого года компания составила план устранения выявленных нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанный до 2020 года. С тех пор было выполнено большинство запланированных мероприятий, а остались только те, которые нуждаются в реконструкции здания, которая запланирована на 2020 год. После соответствующих тендерных процедур заключены договоры с подрядными организациями на выполнение проектных работ по реконструкции зданий компании. Те же недостатки, которые не требовали ремонтных работ, компания устранила еще в мае, сразу после последней внеплановой проверки», - отмечается в сообщении.

Удовлетворение иска ГосЧС неизбежно приведет к нарушению стабильной работы всей энергосистемы страны. Ведь главный офис компании является стратегическим объектом, поскольку в нем расположен центральный диспетчерский пункт, с которого координируется работа ОЭС Украины и «острова Бурштынской ТЭС». Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управления энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность. Все эти риски особенно критические именно сегодня – в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии, когда все его участники делают первые шаги в новой для всех системе взаимоотношений.

Также напоминаем, что в январе 2019 года именно в главном офисе Укрэнерго успешно прошли противопожарные тренировки по тушению условного пожара и эвакуацией условного пострадавшего с верхнего этажа здания. Поэтому утверждение, что в компании отсутствует система мер для предотвращения и тушения пожаров, не соответствует действительности.