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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации «ДНР».

По данным пресс-центра СБУ, группа лиц, находящихся по обе стороны линии разграничения, через подконтрольную сеть заправочных станций на временно оккупированной территории оказывали финансовую и материально-техническую «поддержку» деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Установлено, что злоумышленники для обеспечения беспрепятственной работы АЗС совершили двойную регистрацию подконтрольных предприятий: в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории.

Они регулярно платили налоги в так называемые фискальные органы «ДНР». Для этого они открыли счета в фейковом «центральном республиканском банке ДНР». Участники группировки также способствовали деятельности силового и административного блоков: «МВД», «МГБ», «прокуратуры» и оккупационным администрациям, в частности осуществляли бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива.

Кроме того, на бесплатной основе хранили горюче-смазочные материалы как «мобилизационный резерв» так называемого «1 Армейского корпуса ДНР».

Следователи СБУ сообщили организатору противоправной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование
ForUm

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