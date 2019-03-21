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Английский коммерческий суд запретил «Газпрому» выводить активы из Англии и Нидерландов, сообщает пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Слушания прошли по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между «Нафтогазом» и «Газпромом» на территории Англии и Уэльса прошли 15 марта.

«Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения «Газпромом» определенных действий. В частности, суд возложил на «Газпром» дополнительные обязательства по несокрытию и невыводу своих активов с юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, «Газпром» обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда», - говорится в сообщении.

Это не отменяет обязанностей «Газпрома» насчет несокрытия активов и невывода их с территории Англии.

Если «Газпром» уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц компании. В свою очередь, «Нафтогаз» сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам «Газпрома», которые были «заморожены» по требованию «Нафтогаза» в рамках меры пресечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет.

В сентябре 2018 «Нафтогаз» подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле. «Газпром» решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение.

Ранее в четверг «Газпром» сообщил, что Английский суд 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).
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