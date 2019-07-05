Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призывает президента Владимира Зеленского лично не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1».

В видеообращении глава Госкино отмечает, что в эфир «1+1» вернулись «Сваты», сообщает «Украинская правда».

«Вернулись в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены приказы Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины», – уточнил он.

Ильенко напомнил, что в 2017 году российского актера Федора Добронравова внесли в «черный список» в Украине – и разрешение на прокат фильма отменили.

Суд сослался на то, что в СБУ неправильно составили справку о том, что Добронравов составляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ильенко сообщил: «Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты», который недавно проходил оценку экспертной комиссии».

«Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал – и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», – сказал он.

«Я глубоко убежден, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в плоскости моральной и политической», – заявил Ильенко.

Он обратился к Зеленскому: «Господин Владимир, Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем – сегодня Вы президент Украины».

«Я считаю, что именно Вы должны принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства», – заявил Ильенко.

«Мы, согласно закону, выдадим прокатное удостоверение – и присутствие этого сериала в прокате «Плюсов» будет наглядно и ежедневно всем демонстрировать, в чем для Вас приоритет», – сказал он.

Ильенко добавил: «Я от Вашего окружения знаю, что Вы очень эмоционально и болезненно восприняли запрет «Сватов» в 2017 году – и это стало толчком к тому, что Вы начали бороться за должность президента».

«Но не повторяйте ошибок ваших предшественников. Сериал «Сваты» – это ваша «Липецкая фабрика». И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг просмотра этого сериала, ведь и конфеты «Рошен» с восторгом и наслаждением ела вся Украина», – заявил глава Госкино.

Напомним, 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября 2017 Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

В январе 2018 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет сериала «Сваты». Суд признал противоправным и отменил запрет на въезд Добронравову.