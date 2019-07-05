Арестован работник предприятия оборонно-промышленного комплекса, который передавал российской разведке информацию военного характера, сообщает пресс-служба ГПУ.

Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны.

В дальнейшем указанный гражданин Украины, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники ВСУ, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера, что, в свою очередь, может нанести ущерб государственной безопасности и обороноспособности Украины.

3 июля при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователи и оперативные сотрудники СБУ указанное лицо задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяли флэш-носители и мобильные телефоны информации, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в Воронеже РФ.

В тот же день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

4 июля следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн.

В уголовном производстве продолжается проведение первоочередных следственных и иных процессуальных действий.