В Риме община украинцев выступила против визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу.

«Остановим путинскую агрессию в Украине» - под таким лозунгом прошла манифестация украинцев в историческом центре Рима на площади Бокка делла Верити, сообщает Радио Свобода.

Более полусотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home, «Путин, руки прочь от Украины!».

«Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин», - отметил во время выступления Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии.

Он призвал итальянских политиков наконец проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента следовать букве международного права и вывести из Донбасса российские войска и оружие.

4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел свою третью встречу с Папой Римским Франциском.

Вечером Путина со всеми почестями принимают руководители итальянского государства. По сообщению местной прессы, для Путина это 11-й визит в Италию со времени его прихода к власти в России в 2000 году. А действующий глава итальянского правительства Джузеппе Конте стал шестым премьер-министром, который пригласил Путина с государственным визитом в страну.

По случаю приезда российского президента на этот раз в Риме прибегли к небывалым мерам безопасности на земле и в воздухе: ограничили движение транспорта в центральном квартале более чем на 50 улицах, где также запрещено проведение любых манифестаций.

Акция украинцев прошла возле исторического центра в известном туристическом месте, на площади Бокка делла Верити, которая не вошла в список закрытой зоны.

Накануне визита в Рим российский президент в интервью Corriere della Sera еще раз повторил антиукраинскую риторику о «нежелании Киева» соблюдать «Минск», «насильственной украинизации» и отказе нового президента Украины вести переговоры с сепаратистами на Донбассе.