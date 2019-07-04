также в разделеОбщество
4 июля. Картина дня 11
Коболев рассказал, сколько дал денег на благотворительность 17
Нацсовет обжалует отмену штрафа для «Интера» 15
Суд отложил заседание по делу Вышинского из-за замены прокуроров 15
Пожар в заминированном лесу на Луганщине потушили 13
Задержан подозреваемый в повреждении монумента советским воинам 15
СБУ вывезла из «ДНР» возможного свидетеля в деле о катастрофе МН17 126
В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО 28
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 70
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 31
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 30
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 22
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 86
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 19
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 32
Боевики снова попытались дискредитировать ВСУ 29
Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко 19
В Украине резко упала скорость интернета 65

В Риме община украинцев выступила против визита российского президента Владимира Путина в итальянскую столицу.

«Остановим путинскую агрессию в Украине» - под таким лозунгом прошла манифестация украинцев в историческом центре Рима на площади Бокка делла Верити, сообщает Радио Свобода.

Более полусотни представителей сообщества выкрикивали лозунги: Putin go home, «Путин, руки прочь от Украины!».

«Диктатор, который оккупировал часть независимого государства, не достоин такого приема на высоком уровне, как ему устраивает Италия. Выглядит будто в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин», - отметил во время выступления Олесь Городецкий, председатель Христианского общества Украинская Италии.

Он призвал итальянских политиков наконец проявить солидарность в отстаивании интересов Украины и призвать российского президента следовать букве международного права и вывести из Донбасса российские войска и оружие.

4 июля в Риме с официальным визитом находится российский президент Владимир Путин. В Ватикане он провел свою третью встречу с Папой Римским Франциском.

Вечером Путина со всеми почестями принимают руководители итальянского государства. По сообщению местной прессы, для Путина это 11-й визит в Италию со времени его прихода к власти в России в 2000 году. А действующий глава итальянского правительства Джузеппе Конте стал шестым премьер-министром, который пригласил Путина с государственным визитом в страну.

По случаю приезда российского президента на этот раз в Риме прибегли к небывалым мерам безопасности на земле и в воздухе: ограничили движение транспорта в центральном квартале более чем на 50 улицах, где также запрещено проведение любых манифестаций.

Акция украинцев прошла возле исторического центра в известном туристическом месте, на площади Бокка делла Верити, которая не вошла в список закрытой зоны.

Накануне визита в Рим российский президент в интервью Corriere della Sera еще раз повторил антиукраинскую риторику о «нежелании Киева» соблюдать «Минск», «насильственной украинизации» и отказе нового президента Украины вести переговоры с сепаратистами на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги