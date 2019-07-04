Глава НАК «Нафтогаз Украины» передал на благотворительность 5 млн 867,1 тысячи гривен зарплаты.

«По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это все мое заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня», - написал он в Facebook.

Так, чиновник передал каждому из фондов – «Вернись живым», «Таблеточки» и «Народный тыл – Реабилитация» - по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду «Благомай» - 270 тыс. грн.

Коболев сообщил, что эти средства благотворительные фонды потратили:

На оборону: закупили оборудование и экипировку для наших защитников; профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;

На медицину: закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей; профинансировали оздоровления детей и членов семей погибших военнослужащих;

На образование: организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев;

«Как и обещал, буду направлять средства на благотворительность и дальше - до конца текущего года», - пообещал глава НАК.