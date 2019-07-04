также в разделеОбщество
4 июля. Картина дня 11
Украины в Риме протестовали против визита Путина 23
Нацсовет обжалует отмену штрафа для «Интера» 15
Суд отложил заседание по делу Вышинского из-за замены прокуроров 15
Пожар в заминированном лесу на Луганщине потушили 13
Задержан подозреваемый в повреждении монумента советским воинам 15
СБУ вывезла из «ДНР» возможного свидетеля в деле о катастрофе МН17 126
В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО 28
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 70
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 31
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 30
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 22
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 86
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 19
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 32
Боевики снова попытались дискредитировать ВСУ 29
Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко 19
В Украине резко упала скорость интернета 65

Глава НАК «Нафтогаз Украины» передал на благотворительность 5 млн 867,1 тысячи гривен зарплаты.

«По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это все мое заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня», - написал он в Facebook.

Так, чиновник передал каждому из фондов – «Вернись живым», «Таблеточки» и «Народный тыл – Реабилитация» - по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду «Благомай» - 270 тыс. грн.

Коболев сообщил, что эти средства благотворительные фонды потратили:

На оборону: закупили оборудование и экипировку для наших защитников; профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;

На медицину: закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей; профинансировали оздоровления детей и членов семей погибших военнослужащих;

На образование: организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев;

«Как и обещал, буду направлять средства на благотворительность и дальше - до конца текущего года», - пообещал глава НАК.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги