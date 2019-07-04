Глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет сравнил главу Православной церкви Украины Епифания с Иудой.

Фото: Страна

Об этом речь шла в его интервью "Стране".

Отвечая на вопрос, чем обусловлен его конфликт с собственными учениками Епифанием и Евстратием Зорей, Филарет упомянул библейский сюжет.

«Ответ такой - почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос», - сказал Глава Киевского Патриархата.

По его словам, никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию, скорее, конфликт связан непосредственно с личностью самих учеников.

«Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошёл и продал своего учителя за 30 серебряников», - сказал Филарет.

Также он добавил, что для него не имеет значения, считает ли его Епифаний кем-то в своей церкви.

Как сообщалось, ранее Филарет заявил, что Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка.