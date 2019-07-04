В Костополе полицейские разоблачили мужчину, который повредил Мемориал Славы, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
Информацию о повреждении мемориала погибшим солдатам обнаружили костопольские полицейские во время мониторинга сети Интернет первого июля.
Прибыв по адресу на улицу Ривненскую в Костополе, полицейские обнаружили, что на бетонной конструкции Мемориала неизвестный оставил надписи различного характера, сделанные красной краской.
Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители установили, что к правонарушению может быть причастен 46-летний житель села Корчевье.
На мужчину полицейские составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и направили в суд для принятия решения.
Согласно санкции статьи, нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время