В Костополе полицейские разоблачили мужчину, который повредил Мемориал Славы, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Информацию о повреждении мемориала погибшим солдатам обнаружили костопольские полицейские во время мониторинга сети Интернет первого июля.

Прибыв по адресу на улицу Ривненскую в Костополе, полицейские обнаружили, что на бетонной конструкции Мемориала неизвестный оставил надписи различного характера, сделанные красной краской.

Проведенными розыскными мероприятиями правоохранители установили, что к правонарушению может быть причастен 46-летний житель села Корчевье.

На мужчину полицейские составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и направили в суд для принятия решения.

Согласно санкции статьи, нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.