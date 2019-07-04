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Законы о декоммунизации, обеспечение функционирования украинского языка как государственного и о деятельности Церкви не будут отменены ни при каких условиях.

Фото: Парубий / Укринформ

Об этом заявил Глава Верховной Рады Андрей Парубий в ответ на заявление народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова, сообщает «Укринформ».

«Разочарую вас: не будет отменен ни закон о языке, ни о декоммунизации, ни об украинской Церкви. И вам не удастся этого сделать любым способом», - сказал он.

Перед этим Долженков заявил, что власть не сделала ничего для улучшения благосостояния людей, а взамен предложила законы о принудительной украинизации и вмешательстве в церковные дела.

««Оппозиционный блок» настаивает на том, чтобы отменить эти позорные законы о декоммунизации, о принудительной украинизации, а также те законы, которые предусматривают вмешательство государства в религиозные дела», - сказал Долженков.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые якобы входят в структуру религиозной организации (объединения), руководящий центр которой находится за пределами Украины, в государстве-агрессоре был принят 10 декабря 2018 года.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принят 25 апреля. Он вступит в силу 16 июля.
ForUm

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