Миллиардер Игорь Коломойский заявил, что симпатизирует президенту Владимиру Зеленскому, однако открестился от подозрений в попытках влиять на главу государства. Об этом он сказал в интервью журналу НВ.

«Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко», — заявил Коломойский.

В ответ на вопрос журналиста о том, зачем же он в таком случае создает проблемы президенту, делая публичные заявления о «пользе» дефолта для Украины, миллиардер заявил: «И что от этого? […] Высказывания Коломойского не являются проблемой Зеленского. Я не официальное лицо, я не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукольщик. Мы с ним не связаны. Он не обязан за меня никому отвечать»

Коломойский также обвинил журналистов в том, что Зеленскому приходится комментировать его заявления, «потому что вы задаете ему вопросы». «Я должен молчать, что ли? У меня есть мое мнение и я желаю его высказать», заявил бизнесмен, дав понять, что и впредь не намерен скрывать свое мнение по вопросу дефолта и другим резонансным темам.

«Это его [Зеленского] проблема. Он может отрезать эти разговоры и сказать: смотрите, я не собираюсь комментировать высказывания частных лиц. Но ему хочется на эту тему рассуждать, хочется дать сигнал Западу, что никакого дефолта нет, — и он дает сигнал Западу. То есть, он пользуется своими правами, — заявил Коломойский. — Он может так повернуть, может так. Не захочет отвечать, может сказать: послушайте, завтра [богатейший украинец Ринат] Ахметов выскажется, послезавтра — [миллиардер Виктор] Пинчук, после Фирташ из Вены что-то скажет. Я что, буду комментировать слова всех этих богатеев?»

В ответ на реплику журналиста о том, что вопросы к Зеленскому порождает его недавнее бизнес-партнерство с Коломойским, экс-владелец Приватбанка заявил: «Мы не бывшие бизнес-партнеры. Мы были заказчик и подрядчик. Мы заказывали для телеканала продукт, а они [Студия Квартал 95] делали этот продукт и продавали нам его. За деньги, кстати говоря».