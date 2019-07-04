В Станично-Луганском районе произошел пожар заминированном лесу, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехническим подразделением ГосЧС проводятся работы по разминированию местности.

По состоянию на 7:00 4 июля на место пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГосЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, вблизи железнодорожной станции Ильенко Станично-Луганского района во время тушения лесного пожара и создания заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя.

Мужчина с минно-взрывными травмами госпитализирован в больницу.

Данный факт зарегистрирован. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 258 УК Украины «Террористический акт».