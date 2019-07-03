В селе Матроска Измаильского района начали восстанавливать разрушенную в 1984 году Свято-Николаевскую церковь, фундамент которой сохранился до сих пор.

Фото: bessarabiaua.media

Инициаторами стали местные жители - двоюродные братья Юрий Загоненко и Дмитрий Васильченко, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bessarabiaua.media.

Чтобы выяснить, как выглядела церковь раньше, им пришлось немало потрудиться и в результате разыскать план храма, который хранился в архиве в Петербурге. Одновременно братья искали у односельчан фотографии старой церкви. В 90-е годы вопрос восстановления храма уже поднимался, и бывший председатель сельского сонета тогда собрал много снимков, но где они сейчас – неизвестно.

В марте прошлого года братья приняли решение начать процесс восстановления сельского храма, а уже в мае митрополит Одесский и Измаильский Агафангел заложил капсулу в фундамент церкви. На осень планировалось залить сам фундамент. Но не сложилось по причине отсутствия денег. Тогда организаторы строительства объявили акцию «С каждой семьи – куб бетона на фундамент храма». Многие местные жители откликнулись, и уже удалось собрать 100 тысяч грн. Но все равно недостает 120 тысяч грн.

Как оказалось, фундаментом церкви служила кирпичная кладка, а потому ее необходимо очистить и укрепить с помощью арматуры. Этим сейчас и занимаются матросянцы.

Очищая старый фундамент, строители обнаружили склеп, в котором в 1910 году был захоронен архиепископ Кишиневский и Хотинский Неофит. В начале 60-х годов гроб с телом знаменитого служителя перезахоронили на кладбище.