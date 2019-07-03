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Верующие Польской Православной Церкви прибыли в Украину, чтобы посетить святыни Тернопольской епархии и поддержать прихожан канонической Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Тернопольской епахии, 1 июля группа паломников из Польской Православной Церкви посетила кафедральный собор свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии в Тернополе.

По благословению Блаженнейшего Саввы, митрополита Варшавского и всей Польши, священнослужители и паломники из Подляского воеводства посетили Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а также кафедральный собор свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии в Тернополе.

После поклонения святыням храма гости имели возможность пообщаться с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием, чтобы от имени всех верующих Польской Православной Церкви засвидетельствовать поддержку пастве Тернопольской епархии, а в ее лице и всей канонической Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Во время встречи от имени гостей священники подарили митрополиту Сергию икону новопрославленного святого – священномученика Георгия Степанюка, пострадавшего во время безбожного режима, и являющегося земляком паломников, прибывших в Тернополь.

Митрополит Сергий поблагодарил гостей за поддержку и молитвы, и призвал Божие благословение и покров Пресвятой Богородицы на паломников.
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