Верующие Польской Православной Церкви прибыли в Украину, чтобы посетить святыни Тернопольской епархии и поддержать прихожан канонической Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Тернопольской епахии, 1 июля группа паломников из Польской Православной Церкви посетила кафедральный собор свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии в Тернополе.

По благословению Блаженнейшего Саввы, митрополита Варшавского и всей Польши, священнослужители и паломники из Подляского воеводства посетили Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а также кафедральный собор свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и Софии в Тернополе.

После поклонения святыням храма гости имели возможность пообщаться с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием, чтобы от имени всех верующих Польской Православной Церкви засвидетельствовать поддержку пастве Тернопольской епархии, а в ее лице и всей канонической Украинской Православной Церкви во главе с ее Предстоятелем Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Во время встречи от имени гостей священники подарили митрополиту Сергию икону новопрославленного святого – священномученика Георгия Степанюка, пострадавшего во время безбожного режима, и являющегося земляком паломников, прибывших в Тернополь.

Митрополит Сергий поблагодарил гостей за поддержку и молитвы, и призвал Божие благословение и покров Пресвятой Богородицы на паломников.