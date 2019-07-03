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Работу первого Молодежного летнего богословского института в этом году решили посвятить литургической тематике.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Полтавской духовной семинарии, 1 июля на базе Полтавской миссионерской духовной семинарии УПЦ начал работу I Молодежный летний богословский институт. 

Целью Молодежного летнего богословского института является миссионерско-катехизаторская просветительство молодого поколения Украины и популяризация православного духовного образования.

На пятидневное обучение в богословском институте прибыла молодежь из Киевской, Белоцерковской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кременчугской, Ивано-Франковской, Тульчинской, Житомирской, Овруцкой, Днепропетровской, Криворожской и Запорожской епархий УПЦ.

В этом году работу института решили посвятить литургической тематике. В первый день в актовом зале семинарии с участниками встретились Преосвященнейший епископ Новосанжарский Вениамин (Погребной) и архиепископ Обуховский Иона (Черепанов).

После беседы владыка Вениамин провел для участников экскурсию по учебному заведению: ознакомил с росписью семинарского храма прп. Нестора Летописца, показал библиотеку, учебные аудитории и спортзал. Во время экскурсии владыка рассказал об истории семинарии и ее деятельности сегодня.

После этого, накануне дня памяти Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, в Трехсвятительском храме было совершено миссионерское всенощное бдение, во время которого епископ Вениамин объяснял исторические и богословские аспекты тех или иных его частей.

Сообщается, что в оставшиеся дни участников ждут интересные лекции, беседы, кинолектории, спортивные мероприятия, экскурсии и прочее.
ForUm

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