Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что WADA проверила данные с 2262 проб из лаборатории РУСАДА, из них 578 образцов, взятых в 298 спортсменов, стали приоритетными для расследования.

Всемирное антидопинговое агентство уже направило данные о 43 спортсменах спортивным федерациям, передает Украинская правда.

«Федерации уже начали оценку с целью выявления тех случаев, которые следует рассматривать как нарушение антидопинговых правил», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.