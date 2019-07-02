На сайте Минюста появился онлайн-кулькулятор для вычета справедливой цены на тепло и горячую воду.

«Из-за непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий - поставщиков на местах - стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается. И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет - 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ривном и Луганске – превышает 1700 грн. Поэтому 26 июня было принято постановление правительства об установлении предельных цен на тепло», - отметил глава Минюста Павел Петренко.

Согласно постановлению, стоимость гигакалории тепла в городах областного значения не должно превышать экономически обоснованное значение, которое составляет 1400 грн, стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с сушилками для полотенец и 75 грн – без них. «По подсчетам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%», - отметил министр.

Он сообщил, что до 15 июля Министерство юстиции обнародует полный перечень всех поставщиков коммунальных услуг с подробным описанием того, кто этими предприятиями руководит и кто является их реальными владельцами. Также совместно с системой безвозмездной правовой помощи Минюст запустил новую инициативу #ЧеснаПлатіжка и информационную кампанию «Я имею право на честную платежку», которая реализуется в рамках просветительского проекта Минюста «Я ИМЕЮ ПРАВО».

«Кроме того, теперь граждане смогут самостоятельно высчитать, сколько они должны платить за тепло и горячую воду. На сайте Правительственного портала и Министерства юстиции появился калькулятор расчета честной платежки, воспользовавшись которым, можно узнать, справедлива стоимость тепла и горячей воды в каждом из регионов», - отметил глава ведомства.

Онлайн-калькулятор: https://minjust.gov.ua/pages/calc-service