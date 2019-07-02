также в разделеПроисшествия
Под Полтавой командир взвода отбил селезенку солдату 28
На Николаевщине столкнулись автобусы: один человек погиб, 15 пострадали 44
Полиция установила, что взорвалось на детской площадке под Днипром 49
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое волонтеров 23
Ветер обесточил 601 село в Украине, на Ривненщине посрывал крыши 21
Полиция Киевщины ищет мать, которая выбросила младенца на помойку 31
ООС: Боевики совершили 25 обстрелов, двое военных погибли, еще двое – ранены 27
Из-за взрыва неизвестного предмета под Днипром пострадали 6 детей 69
В Коблево в доме отдыха отравились 16 детей 33
Названы имена морпехов, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля 141
На Сумщине пьяный мужчина порезал лицо 4-летней девочке 27
На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью старшеклассника 63
Обстрел боевиками санитарного авто: раненый медик скончался 81
На Донетчине боевики обстреляли авто патрульных, пострадали 2 полицейских 36
Боевики обстреляли санитарный автомобиль ООС: погиб военный 58
Из Харьковского апелляционного суда украли два системных блока 49
Пожар на Одесчине унес жизни 4 детей 27
ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 43

2 июля во время проведения демонтажа пристройки к жилому дому на ул. Чкалова в селе Засулье Лубенского района произошло разрушение стены, в результате которого двое людей оказались под завалом.

Об этом сообщает ГосЧС.

Бойцы ГосЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина 1991 г.р. и женщина 1965 г.р. погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
17
Теги