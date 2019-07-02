2 июля во время проведения демонтажа пристройки к жилому дому на ул. Чкалова в селе Засулье Лубенского района произошло разрушение стены, в результате которого двое людей оказались под завалом.

Об этом сообщает ГосЧС.

Бойцы ГосЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина 1991 г.р. и женщина 1965 г.р. погибли на месте происшествия.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала.