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В аэропорту «Борисполь» открылся хостел с капсулами для сна GettSleep Boryspil, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Аэропорт «Борисполь» присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом», - написал он в Facebook.

Как пишет агентство Погляд, цены стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (размещение на 3 часа). Об этом сообщается в системе booking.com.

За 3 часа пребывания в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12:00 пребывания за двойную капсулу) - 36 евро (около 1070 гривен). Есть возможность выбрать «номер» с кондиционером.
ForUm

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