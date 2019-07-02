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Великобритания поддержит независимые СМИ в Украине и в регионе через новый трехлетний проект с бюджетом в 9 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил британский министр по делам ООН и Содружества Тарик Ахмад во время третьей ежегодной Украинской конференции по вопросам реформ, которая проходит в Канаде.

«Сегодня я могу сказать, что мы активизируем нашу поддержку независимых СМИ в Украине через новый проект стоимостью 9 млн фунтов стерлингов, который укрепит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства путем развития независимых источников информации в Украине и странах Восточного партнерства», - сказал Ахмад.

Он добавил, что независимое медиапространство, включая общественное вещание, является основой стабильной и успешной демократии.

В заявлении британского правительства также сообщается, что Великобритания в течение следующего года обязуется выделить более 37 млн ​​фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ в Украине, включая оборону, борьбу с коррупцией и гуманитарные усилия, а также расширение прав и возможностей и равенство женщин.

«В течение последних пяти лет Украина достигла большого прогресса, чем за предыдущие 23 года. Сейчас мы видим скоординированный план реформ в правительстве. Мы видим более прозрачную систему закупок, реформированный банковский сектор, лучшую медицинскую помощь и более децентрализованный процесс принятия решений, который является ближе к людям. На фоне неумолимой российской агрессии это довольно замечательное достижении», - говорится в заявлении.
ForUm

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