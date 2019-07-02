Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове на систематических взятках двух должностных лиц Государственного предприятия «Завод имени Малышева», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что начальник одного из отделов и его подчиненный - инспектор отдела организовали противоправный механизм вымогания и получения денег от предпринимателей за предоставление им в аренду помещений оборонного завода для ведения бизнеса. За аренду трех помещений складского и бытового назначения должностные лица требовали ежеквартально платить им неправомерную выгоду, за что существенно снижали коммерсантам официальную сумму аренды.

Сотрудники СБУ задержали должностных лиц оборонного предприятия в рабочих кабинетах после получения очередного транша за следующие три месяца. У каждого из фигурантов дела обнаружена и изъята часть неправомерно полученных средств. Решается вопрос о сообщение должностным лицам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению взяточников проводилась совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.