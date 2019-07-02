Слова 37-го псалма обращены к Господу и выражают глубокое раскаяние в совершенных проступках и грехах.

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Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) ресурсу «Православная жизнь», сообщает Центр информации УПЦ.

«В историческом контексте это пронзительный крик о помощи царя Давида, искренне раскаявшегося и осознавшего всю мучительность, беспомощность и греховность человеческой природы. Он взывает к Спасителю с просьбой о помиловании, о возвращении мира душевного, покоя сердечного, которые приходят в сердце только с наступившим покаянием, в процессе духовного возрастания, послушания Богу», - рассказал митрополит.

37-й псалом читают в сложных, затруднительных ситуациях, когда нужно принять правильное решение, найти выход из сложившегося положения, сделать следующий верный шаг в нужном спасительном направлении. Это касается как духовной, так и материальной жизни, пояснил владыка.

По его словам, 37-й псалом – ключ, открывающий наглухо закрытые двери.

«Слова псалма эмоциональны и горячи. Давид всем своим существом осознает личное падение, свое горестное состояние и одновременно познает всю глубину и масштаб катастрофы отпадения человечества от Господа. Он взывает к Богу не только о себе, но и обо всех утерявших спасительную связь с Ним. Давид осознает, что все наши бедствия вызваны нашими собственными страстями и грехами, признает, что беззакония наши превысили меру наших сил, мы раздавлены и разгромлены наши грехами и просим Бога о великой милости – прощении и возобновлении общения с Ним, прерывание которого отрезало нас от вечности», - отмечает владыка Антоний.