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Чехия расследует участие около 20 своих граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью Голос Украины.

«Эта тема очень щепетильная, и чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит. Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе», - сказал он.

Пока, напомнил посол, осужден только один чех-участник боевых действий на Донбассе.  

Перебийнис отметил, что вопрос доказательства вины является очень непростым, поскольку большинство обвинений основываются на сведениях из социальных сетей или показаниях отдельных людей.

«Но могу подтвердить, что сотрудничество между чешскими и украинскими правоохранительными органами существует», - сказал дипломат.

Он предположил, что неслучайно именно в Чехии, учитывая внимание к этой стране со стороны России, в 2016 году было открыто первое представительство так называемой «ДНР» за рубежом.

«Надо отдать должное чешскому МИД, подавшему иск в суд с целью ликвидировать этот центр. Обоснованием требования было то, что центр выдает себя за официальное дипломатическое учреждение несуществующего государства. И в позапрошлом году летом чешский суд принял решение о его закрытии. И это пока единственное подобное решение в Европе, несмотря на то, что подобные центры Россия пытается открывать и во Франции, и в Финляндии, и в Италии. Оно может быть прецедентом для других европейских стран», - предостерег Перебийнис.
ForUm

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