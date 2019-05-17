Военнослужащего вооруженных сил Чехии осудили по обвинению в терроризме за участие в боевых действиях на стороне боевиков на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Первый пошел... Очень важное решение суда в чешском городе Пардубице. Чешский военнослужащий Эрик Эшту сегодня был признан виновным в совершении попытки террористического акта за участие в незаконных вооруженных формированиях на стороне российских оккупантов на временно оккупированной территории Украины. Суд приговорил его к трем годам условно с отсрочкой на четыре года и лишил его воинского звания», - написал он в Facebook.

По словам посла, несмотря на то, что приговор условный (участие в конкретном террористическом акте с его стороны не было доказано), это – важный прецедент, и предостережение всем тем, кто, может, еще планирует встать на сторону преступников и террористов на Донбассе.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более 10 подобных дел.