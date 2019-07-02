В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ривненская – 51.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГосЧС.

На Ривненщине в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.