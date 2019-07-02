также в разделеПроисшествия
Под Полтавой командир взвода отбил селезенку солдату 6
На Николаевщине столкнулись автобусы: один человек погиб, 15 пострадали 19
Полиция установила, что взорвалось на детской площадке под Днипром 34
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое волонтеров 22
Полиция Киевщины ищет мать, которая выбросила младенца на помойку 28
ООС: Боевики совершили 25 обстрелов, двое военных погибли, еще двое – ранены 26
Из-за взрыва неизвестного предмета под Днипром пострадали 6 детей 67
В Коблево в доме отдыха отравились 16 детей 33
Названы имена морпехов, погибших в результате обстрела санитарного автомобиля 138
На Сумщине пьяный мужчина порезал лицо 4-летней девочке 26
На Харьковщине празднование выпускного закончилось смертью старшеклассника 63
Обстрел боевиками санитарного авто: раненый медик скончался 77
На Донетчине боевики обстреляли авто патрульных, пострадали 2 полицейских 33
Боевики обстреляли санитарный автомобиль ООС: погиб военный 58
Из Харьковского апелляционного суда украли два системных блока 49
Пожар на Одесчине унес жизни 4 детей 27
ООС: Боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, потерь нет 42
Взрыв «Москвича» разнес дом на Закарпатье: пострадали дед с внуком 69

В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях, а именно: Черниговская - 291, Житомирская - 101, Киевская - 85, Сумская - 73 и Ривненская – 51.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщает ГосЧС.

На Ривненщине в 9 населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги