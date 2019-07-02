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Национальный банк определил перечень системно важных банков в соответствии с обновленной методологией, которая позволила значительно расширить количество таких банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Системно важный банк – банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Нацбанк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы», - отмечается в сообщении.

Напомним, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:

1. ПриватБанк;

2. Ощадбанк;

3. Укрэксимбанк;

4. Укргазбанк;

5. Альфа-банк;

6. Укрсоцбанк;

7. Райффайзен Банк Аваль;

8. ПУМБ;

9. Укрсиббанк;

10. ТАСкомбанк;

11. Универсал банк;

12. Кредобанк;

13. ОТП банк;

14. Южный.

Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса – она ​​будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.
ForUm

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