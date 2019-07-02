Национальный банк определил перечень системно важных банков в соответствии с обновленной методологией, которая позволила значительно расширить количество таких банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Системно важный банк – банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков. Нацбанк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы», - отмечается в сообщении.
Напомним, с 2016 года системно важными банками неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.
Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:
1. ПриватБанк;
2. Ощадбанк;
3. Укрэксимбанк;
4. Укргазбанк;
5. Альфа-банк;
6. Укрсоцбанк;
7. Райффайзен Банк Аваль;
8. ПУМБ;
9. Укрсиббанк;
10. ТАСкомбанк;
11. Универсал банк;
12. Кредобанк;
13. ОТП банк;
14. Южный.
Приобретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку, они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.
В то же время этот статус никоим образом не гарантирует банкам особых условий поддержания ликвидности в периоды стресса – она будет предоставляться на общих для всей системы условиях. Также системно важные банки (кроме государственных) не могут и не должны рассчитывать на получение средств от правительства с целью капитализации.
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