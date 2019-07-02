Заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе следует трактовать как его личную позицию.

Об этом сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает 112 Украина.

«Это следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, поскольку она не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе нашей партии. Поскольку для нас определяющим является положение ст. 10 КУ, согласно которой единственным государственным языком в Украине является украинский язык», - заявил Стефанчук.

Ранее Богдан высказал мнение о предоставлении регионального статуса для русского языка на Донбассе. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они - территория Украины», - заявлял Богдан.