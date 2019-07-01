Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, задержали двух следователей из Мелитополя при получении неправомерной выгоды размере 10 тыс. долларов США от предпринимательницы из Харькова, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Оперативное сопровождение обеспечивало Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области.

По предварительной информации, полицейские Мелитопольского отдела полиции требовали 10 тыс. долларов США у жительницы Харькова, которая занимается предпринимательской деятельностью. За эти средства правоохранители обещали закрыть уголовное производство, которое было открыто с целью побуждения заявителя к выполнению гражданско-правовых обязательств. Таким образом осуществлялось давление на предпринимательницу и ее бизнес.

Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 000 и 150 000 гривен соответственно. После получения последней части неправомерной выгоды правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.